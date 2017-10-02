Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Каждый четвертый россиянин не знает о сталинских репрессиях. ВЦИОМ, история, репрессии, социология и статистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКаждый четвертый россиянин не знает о сталинских репрессиях

    Каждый четвертый россиянин не знает о сталинских репрессиях

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    Каждый четвертый россиянин не знает о сталинских репрессиях

    Каждый четвертый россиянин не знает о сталинских репрессиях

      Более 70% россиян знают, что сталинские репрессии носили массовый характер. Таковы результаты опроса, которые сегодня представил ВЦИОМ.

      Его приурочили к открытию первого
      общенационального мемориала жертвам репрессий. Он должен появиться в Москве в конце октября.

      По словам гендиректора ВЦИОМ, на опросе выяснилось, что каждый четвертый россиянин впервые слышит о репрессиях. А среди молодежи — почти половина. При этом 53% россиян уверены, что репрессиям подвергались невиновные, ответственность за это лежит на руководстве страны.

      Валерий Фёдоров, гендиректор ВЦИОМ: «В нашем обществе разное отношение к Сталину: кто-то его осуждает, кто-то оправдывает. Но, что касается репрессий, здесь мнение однозначное: это было само по себе массовое неправосудное преследование».

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