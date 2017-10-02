Каждый четвертый россиянин не знает о сталинских репрессиях

Более 70% россиян знают, что сталинские репрессии носили массовый характер. Таковы результаты опроса, которые сегодня представил ВЦИОМ.

Его приурочили к открытию первого

общенационального мемориала жертвам репрессий. Он должен появиться в Москве в конце октября.



По словам гендиректора ВЦИОМ, на опросе выяснилось, что каждый четвертый россиянин впервые слышит о репрессиях. А среди молодежи — почти половина. При этом 53% россиян уверены, что репрессиям подвергались невиновные, ответственность за это лежит на руководстве страны.



Валерий Фёдоров, гендиректор ВЦИОМ: «В нашем обществе разное отношение к Сталину: кто-то его осуждает, кто-то оправдывает. Но, что касается репрессий, здесь мнение однозначное: это было само по себе массовое неправосудное преследование».