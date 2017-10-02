Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей

    «Барселоне» предложили сменить чемпионат Испании на российскую ФНЛ

    комментировать

    «Барселоне» предложили сменить чемпионат Испании на российскую ФНЛ

    «Барселоне» предложили сменить чемпионат Испании на российскую ФНЛ

    Футбольному клубу «Барселона» на фоне событий вокруг референдума о независимости Каталонии поступило неожиданное предложение из Сибири.

    Красноярский ФК «Енисей», выступающий во втором по силе дивизионе России, пригласил каталонский клуб сменить чемпионат Испании на «лучшую футбольную лигу мира» — ФНЛ.

    Чтобы предложение звучало еще более убедительно, каталонцам подготовили целый пакет заманчивых бонусов. Среди них — стартовые 15 очков, 5 карточек на пробитие пенальти, гибкий лимит игроков, а также допуск зрителей на все матчи.


    Накануне из-за беспорядков во время голосования на референдуме «Барселоне» пришлось проводить матч 7-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» при пустых трибунах.

    В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.

    Posted by НТВ on Sunday, October 1, 2017

    Новости по теме

    Испания vs Каталония

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru