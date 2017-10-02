«Барселоне» предложили сменить чемпионат Испании на российскую ФНЛ

Футбольному клубу «Барселона» на фоне событий вокруг референдума о независимости Каталонии поступило неожиданное предложение из Сибири.
Красноярский ФК «Енисей», выступающий во втором по силе дивизионе России, пригласил каталонский клуб сменить чемпионат Испании на «лучшую футбольную лигу мира» — ФНЛ.
Чтобы предложение звучало еще более убедительно, каталонцам подготовили целый пакет заманчивых бонусов. Среди них — стартовые 15 очков, 5 карточек на пробитие пенальти, гибкий лимит игроков, а также допуск зрителей на все матчи.
Накануне из-за беспорядков во время голосования на референдуме «Барселоне» пришлось проводить матч 7-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» при пустых трибунах.
Чтобы предложение звучало еще более убедительно, каталонцам подготовили целый пакет заманчивых бонусов. Среди них — стартовые 15 очков, 5 карточек на пробитие пенальти, гибкий лимит игроков, а также допуск зрителей на все матчи.
Узнали, что «Барселона» может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ!#вФНЛништяк pic.twitter.com/daWClimswb— ФК «Енисей» (@FCEnisey) October 2, 2017
Накануне из-за беспорядков во время голосования на референдуме «Барселоне» пришлось проводить матч 7-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» при пустых трибунах.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Posted by НТВ on Sunday, October 1, 2017
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