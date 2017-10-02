Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    ФСБ прокомментировала гибель пограничника в Курской области

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    ФСБ прокомментировала гибель пограничника в Курской области

    ФСБ прокомментировала гибель пограничника в Курской области

    Российский пограничник погиб при перестрелке с неизвестными, попытавшимися проникнуть из Курской области на территорию Украины, сообщили в ФСБ РФ.

    Как сообщалось ранее, пограничник погиб 30 сентября во время операции в поселке Тёткино Курской области, граничащей с Украиной.

    В ФСБ пояснили, что в тот день «двое неизвестных, пытавшихся незаконно проникнуть с территории РФ на территорию Украины вне пункта пропуска, при проверке документов оказали вооруженное сопротивление сотрудникам пограничного управления ФСБ по Курской области».

    В ходе перестрелки один из них взорвал себя, второй был задержан. Один из пограничников погиб, получив «не совместимые с жизнью огнестрельные ранения».

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