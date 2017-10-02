В Москве вспыхнул пожар в фитнес-клубе на Волгоградском проспекте

В столичном
фитнес-клубе «Зебра» произошло возгорание. Из огня спасли пять человек.
Источник в экстренных службах сообщил о пожаре в фитнес-клубе, который находится на Волгоградском проспекте, передает ТАСС.
Источник: «Загорание происходит на первом этаже фитнес-клуба „Зебра“ по адресу Волгоградский проспект, дом 1. Из здания валит густой черный дым».
По его словам, люди оказались заблокированы на третьем этаже. Он заявил, что с помощью лестниц удалось спасти пятерых человек. Информации о пострадавших пока не поступало.
В свою очередь в МЧС подтвердили, что в трехэтажном административном здании произошел пожар. В ведомстве также уточнили адрес: Волгоградский проспект, дом 1, строение 2. Кроме того, спасатели подтвердили, что были спасены пять человек.
ГУ МЧС по Москве: «Возгорание происходит на первом этаже. Что именно горит и площадь пожара уточняются».
Источник: «Загорание происходит на первом этаже фитнес-клуба „Зебра“ по адресу Волгоградский проспект, дом 1. Из здания валит густой черный дым».
По его словам, люди оказались заблокированы на третьем этаже. Он заявил, что с помощью лестниц удалось спасти пятерых человек. Информации о пострадавших пока не поступало.
В свою очередь в МЧС подтвердили, что в трехэтажном административном здании произошел пожар. В ведомстве также уточнили адрес: Волгоградский проспект, дом 1, строение 2. Кроме того, спасатели подтвердили, что были спасены пять человек.
ГУ МЧС по Москве: «Возгорание происходит на первом этаже. Что именно горит и площадь пожара уточняются».
На пожаре по адресу: Волгоградский проспект, дом 1, строение 2 спасены 5 человек https://t.co/gGQX49aX9I— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 2 октября 2017 г.
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