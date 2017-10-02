Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    В Москве вспыхнул пожар в фитнес-клубе на Волгоградском проспекте

    комментировать

    В Москве вспыхнул пожар в фитнес-клубе на Волгоградском проспекте

    В Москве вспыхнул пожар в <nobr>фитнес-клубе</nobr> на Волгоградском проспекте

    В столичном фитнес-клубе «Зебра» произошло возгорание. Из огня спасли пять человек.

    Источник в экстренных службах сообщил о пожаре в фитнес-клубе, который находится на Волгоградском проспекте, передает ТАСС.

    Источник: «Загорание происходит на первом этаже фитнес-клуба „Зебра“ по адресу Волгоградский проспект, дом 1. Из здания валит густой черный дым».

    По его словам, люди оказались заблокированы на третьем этаже. Он заявил, что с помощью лестниц удалось спасти пятерых человек. Информации о пострадавших пока не поступало.

    В свою очередь в МЧС подтвердили, что в трехэтажном административном здании произошел пожар. В ведомстве также уточнили адрес: Волгоградский проспект, дом 1, строение 2. Кроме того, спасатели подтвердили, что были спасены пять человек.

    ГУ МЧС по Москве: «Возгорание происходит на первом этаже. Что именно горит и площадь пожара уточняются».



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru