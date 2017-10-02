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    Выманившую у «Сестер Зайцевых» 300 тысяч рублей «онкобольную» заподозрили в обмане. знаменитости, мошенничество, онкологические заболевания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыманившую у «Сестер Зайцевых» 300 тысяч рублей «онкобольную» заподозрили в обмане

    Выманившую у «Сестер Зайцевых» 300 тысяч рублей «онкобольную» заподозрили в обмане

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    Выманившую у «Сестер Зайцевых» 300 тысяч рублей «онкобольную» заподозрили в обмане

    Выманившую у «Сестер Зайцевых» 300 тысяч рублей «онкобольную» заподозрили в обмане

    Выманившую у «Сестер Зайцевых» 300 тысяч рублей «онкобольную» заподозрили в обмане

      Десятки благотворителей по всей России просят полицейских разобраться в ситуации с женщиной, которая через Интернет собирала деньги якобы на лечение от смертельной болезни. Они намерены выяснить, на что на самом деле тратились их средства.

      Лиана Власова была активной участницей различных интернет-форумов, связанных со сбором средств для больных детей. И вот однажды она заявила, что ей самой нужна помощь — якобы врачи диагностировали четвертую стадию рака, и на лечение требуются большие деньги.

      Неравнодушные люди со всей страны тут же начали активный сбор денег. В акции участвовали и знаменитости — дуэт «Сестры Зайцевы». Артистки утверждают, что перечислили на счет 300 тысяч рублей.

      Общались с предполагаемой онкобольной они только по телефону: Власова рассказывала о том, на какие еще процедуры и исследования ей требуются деньги. Однажды обмолвилась, что снова оказалась на больничной койке и состояние ее неутешительное. Певицы решили навестить пациентку, уже ставшую заочным другом семьи. Но эта встреча так и не состоялась.

      Сама Лиана доказать, что деньги отправились по назначению, не может. При этом женщина, утверждающая, что у нее рак 4-й стадии, сахарный диабет и не один перенесенный инфаркт, сама ходит и общается довольно живо. Но отвечать на вопросы по делу категорически отказывается.

      Подробности — в видеоматериале.

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