Выманившую у «Сестер Зайцевых» 300 тысяч рублей «онкобольную» заподозрили в обмане

Десятки благотворителей по всей России просят полицейских разобраться в ситуации с женщиной, которая через Интернет собирала деньги якобы на лечение от смертельной болезни. Они намерены выяснить, на что на самом деле тратились их средства.

Лиана Власова была активной участницей различных интернет-форумов, связанных со сбором средств для больных детей. И вот однажды она заявила, что ей самой нужна помощь — якобы врачи диагностировали четвертую стадию рака, и на лечение требуются большие деньги.



Неравнодушные люди со всей страны тут же начали активный сбор денег. В акции участвовали и знаменитости — дуэт «Сестры Зайцевы». Артистки утверждают, что перечислили на счет 300 тысяч рублей.



Общались с предполагаемой онкобольной они только по телефону: Власова рассказывала о том, на какие еще процедуры и исследования ей требуются деньги. Однажды обмолвилась, что снова оказалась на больничной койке и состояние ее неутешительное. Певицы решили навестить пациентку, уже ставшую заочным другом семьи. Но эта встреча так и не состоялась.



Сама Лиана доказать, что деньги отправились по назначению, не может. При этом женщина, утверждающая, что у нее рак 4-й стадии, сахарный диабет и не один перенесенный инфаркт, сама ходит и общается довольно живо. Но отвечать на вопросы по делу категорически отказывается.



Подробности — в видеоматериале.