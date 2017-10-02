На сайте подмосковной поликлиники появились предложения интим-услуг

На сайте поликлиники Сергиева Посада, по сути, разместили рекламу интим-услуг . Фотографии полуобнаженных женщин продолжают красоваться там даже после поднявшейся шумихи.

На сайте больницы всем желающим открывается меню с фотографиями и персональными данными. Причем выбор настолько богат, что не умещается на одной странице. Листать можно около часа. И везде указаны цены, время и способности каждой сотрудницы, готовой на все.



И это еще хорошо, что большинство пациентов по старинке лично приходят за талонами, не изучая предварительно сайт больницы. Иначе бы удивились — как поликлиника, которая почти 20 лет считалась образцово-показательной, такое могла допустить. Впрочем, для заведующей ответ очевиден: случившееся — плата за популярность.



Ирина Колосова, заведующая поликлиникой: «От себя я могу пояснить это так, что, в принципе, ни на сайте второй поликлиники, ни на сайте третьей поликлиники этого не было, потому что мы были лучшей поликлиникой в городе, достаточно раскрученной».



Но как такое вообще могло произойти? Какой такой хакер смог взломать сайт государственного учреждения, ломают голову медики. Однако, по словам IT-специалистов, ничего сложного здесь нет. На сайт, вероятно, даже не было совершено атаки. Просто кто-то вовремя подсуетился.



Сергей Кузнецов, IT-специалист: «Вот этот вот конкретный домен выкупило частное лицо и, соответственно, на этом же домене разместило свой сайт».



Закрыть или исправить сайт самостоятельно сотрудники больницы не могут, а потому создали новый. Но пока он не пользуется такой популярностью у интернет-пользователей.