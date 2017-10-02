У летевшего из Талакана в Иркутск самолета загорелся двигатель: видео

Комиссия Росавиации занялась выяснением причин пожара в самолете, который летел из Талакана в Иркутск.

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ЧП произошло почти сразу же после того, как лайнер набрал высоту. Пассажиры заметили огонь в двигателе и включили камеры мобильных телефонов.



Экипаж, узнав о нештатной ситуации, принял решение развернуть самолет. К счастью, экстренная посадка в аэропорту прошла успешно. Сообщается, что никто из находившихся на борту людей не пострадал. Пассажиры смогли улететь резервным бортом.