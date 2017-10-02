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    Предполагаемого убийцу матери-одиночки поймали благодаря селфи его жертвы. аресты, Башкирия, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПредполагаемого убийцу матери-одиночки поймали благодаря селфи его жертвы

    Предполагаемого убийцу матери-одиночки поймали благодаря селфи его жертвы

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    Предполагаемого убийцу <nobr>матери-одиночки</nobr> поймали благодаря селфи его жертвы

    Предполагаемого убийцу матери-одиночки поймали благодаря селфи его жертвы

    Предполагаемого убийцу <nobr>матери-одиночки</nobr> поймали благодаря селфи его жертвы

      В Башкирии будущая жертва убийцы незадолго до смерти сделала селфи с ним. Благодаря снимку подозреваемого нашли.

      Суд арестовал подозреваемого в убийстве Расима Садыкова. Мужчина обвиняется в расправе над матерью-одиночкой Ольгой Емельяновой.

      Садыкову казалось, что он сделал все, чтобы не попасть за решетку: спрятал тело, избавился от улик и даже успел уехать в другой город. К тому же не было ни одного свидетеля жестокой расправы. Однако не учел Садыков одного — селфи своей жертвы, которое та успела отправить брату.

      Вскоре после СМС с фотографией Ольга перестала выходить на связь. Взволнованные родственники обратились в полицию. Через шесть дней тело женщины обнаружили недалеко от города в лесополосе. Человека, с которым она сфотографировалась перед смертью, объявили в розыск.

      Подробнее — в материале программы.

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