Предполагаемого убийцу матери-одиночки поймали благодаря селфи его жертвы

В Башкирии будущая жертва убийцы незадолго до смерти сделала селфи с ним. Благодаря снимку подозреваемого нашли.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве Расима Садыкова. Мужчина обвиняется в расправе над матерью-одиночкой Ольгой Емельяновой.



Садыкову казалось, что он сделал все, чтобы не попасть за решетку: спрятал тело, избавился от улик и даже успел уехать в другой город. К тому же не было ни одного свидетеля жестокой расправы. Однако не учел Садыков одного — селфи своей жертвы, которое та успела отправить брату.



Вскоре после СМС с фотографией Ольга перестала выходить на связь. Взволнованные родственники обратились в полицию. Через шесть дней тело женщины обнаружили недалеко от города в лесополосе. Человека, с которым она сфотографировалась перед смертью, объявили в розыск.



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