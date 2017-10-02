Чартерная программа «ВИМ-Авиа» будет закрыта к 7 октября

Чартерную программу авиакомпании «ВИМ-авиа» планируется закрыть до 7 октября. Все пассажиры к этой дате будут доставлены в аэропорты назначения, доложил вице-премьер Аркадий Дворкович председателю правительства Дмитрию Медведеву.

По словам Дворковича, правительство ведет переговоры с банками и другими кредиторами «ВИМ-Авиа» по отсрочке погашения долгов авиакомпании.



Аркадий Дворкович: «В настоящий момент самолетов достаточно, есть вопросы, связанные с задолженностью авиакомпании по лизинговым платежам и по аэропортовому обслуживанию. Штаб, который будет создан специально для разрешения ситуации — им руководит лично министр транспорта Максим Юрьевич Соколов — эти проблемы решит. Мы планируем, что крайний срок, когда это завершится, это 7 октября, когда все пассажиры с плановыми сроками вылета вернутся домой. Постараемся сделать все до 5 октября».



Вице-премьер добавил, что группа китайских туристов, которая должна была лететь из Бельгии через Домодедово, также вернется домой 5–7 октября.



Также, по словам вице-премьера, ведется работа по погашению задолженности по зарплате пилотам и бортпроводникам «ВИМ-Авиа».



Дальнейшая судьба авиакомпании пока не известна, но есть инвесторы, рассматривающие возможность ее покупки с долгами, добавил вице-премьер.



Накануне домой вернулись почти 6 тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа». Сегодня, как ожидается, перевезут еще более 3,5 тыс. клиентов.



Из-за проблем «ВИМ-Авиа» Росавиация взяла на усиленный контроль финансовое состояние всех российских авиакомпаний. По данным ведомства, общий долг проблемного перевозчика составил около 10 миллиардов рублей.



Правительство разрабатывает законопроект, ужесточающий требования к авиакомпаниям по перевозке пассажиров.

