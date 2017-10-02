Балет Монте-Карло представит свою версию «Спящей красавицы» в Москве

Стала известная программа Дней Монако в России. Они стартуют в среду и будут разделены на культурную и экономическую части.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что ключевым событием станет выступление балета княжества на сцене Большого театра. Труппа представит новую интерпретацию классической постановки «Спящая красавица». Швыдкой напомнил, что отношениям между Россией и Монако, в том числе культурным, уже несколько веков.



Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству: «Наши отношения начались еще в XVII веке, еще три столетия назад и достаточно успешно развивались. У нас всегда были династические отношения между правящими семьями и отношения культурные, потому что в Монако в XIX веке и в начале XX века выступали все великие русские певцы».



Ожидается также приезд делегации бизнесменов из Монако в Москву. Главная цель встречи — укрепить контакты между предпринимателями двух стран.