ФСБ предотвратила покушение на проповедника в Ингушетии

В Ингушетии сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на религиозного проповедника. Задержаны двое подозреваемых.

В ФСБ сообщили, что у двух задержанных, которые планировали нападение на проповедника, изъяли самодельные бомбы.



Центр общественных связей ФСБ РФ: «Федеральной службой безопасности Российской Федерации проведен комплекс мероприятий, в результате которых на территории Республики Ингушетия предотвращено покушение на общественного деятеля и религиозного проповедника республики, планировавшееся общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности».



Самодельные взрывные устройства были найдены в ходе обысков по местам жительства у двух задержанных членов бандгруппы. Эти бомбы были готовы к использованию. Также у них нашли взрывчатку и другие средства террора.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против подозреваемых. Информация об их личностях не будет раскрываться до окончания следственных действий. Тем временем сотрудники ФСБ пытаются установить преступные связи задержанных.