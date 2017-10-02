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    ФСБ предотвратила покушение на проповедника в Ингушетии

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    ФСБ предотвратила покушение на проповедника в Ингушетии

    ФСБ предотвратила покушение на проповедника в Ингушетии

    В Ингушетии сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на религиозного проповедника. Задержаны двое подозреваемых.

    В ФСБ сообщили, что у двух задержанных, которые планировали нападение на проповедника, изъяли самодельные бомбы.

    Центр общественных связей ФСБ РФ: «Федеральной службой безопасности Российской Федерации проведен комплекс мероприятий, в результате которых на территории Республики Ингушетия предотвращено покушение на общественного деятеля и религиозного проповедника республики, планировавшееся общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности».

    Самодельные взрывные устройства были найдены в ходе обысков по местам жительства у двух задержанных членов бандгруппы. Эти бомбы были готовы к использованию. Также у них нашли взрывчатку и другие средства террора.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против подозреваемых. Информация об их личностях не будет раскрываться до окончания следственных действий. Тем временем сотрудники ФСБ пытаются установить преступные связи задержанных.

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