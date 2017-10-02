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    В Сирии готовятся к запуску крупнейшего в стране мукомольного завода. Сирия, заводы и фабрики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сирии готовятся к запуску крупнейшего в стране мукомольного завода

    В Сирии готовятся к запуску крупнейшего в стране мукомольного завода

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    В Сирии готовятся к запуску крупнейшего в стране мукомольного завода

    В Сирии готовятся к запуску крупнейшего в стране мукомольного завода

    В Сирии готовятся к запуску крупнейшего в стране мукомольного завода

      Российские специалисты запустят до конца этого года крупнейший в Сирии мукомольный завод, расположенный в провинции Хомс. Благодаря полностью автоматизированному процессу, комбинат будет перерабатывать 600 тонн зерна в сутки. Правительство Сирии заключило контракт с российской стороной еще в 2015 году, когда этот район находился в зоне боевых действий.

      Работы завершены на 85%: идет установка и отладка оборудования. Зимой мельница впервые начнет молоть пшеницу. Для переработки 600 тонн зерна необходимо не только сырье, но и новейшее оборудование. Станки на завод были завезены из России.

      Сирийские инженеры, многие из которых учились еще в Советском Союзе или России, счастливы. Эта мельница — самое современное по своим технологиям предприятие. Здесь практически не будет рабочих — все автоматизировано. Задача людей — только следить за работой агрегатов, сидя за компьютерами.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.

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