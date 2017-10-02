В Сирии готовятся к запуску крупнейшего в стране мукомольного завода

Российские специалисты запустят до конца этого года крупнейший в Сирии мукомольный завод, расположенный в провинции Хомс. Благодаря полностью автоматизированному процессу, комбинат будет перерабатывать 600 тонн зерна в сутки. Правительство Сирии заключило контракт с российской стороной еще в 2015 году, когда этот район находился в зоне боевых действий.

Работы завершены на 85%: идет установка и отладка оборудования. Зимой мельница впервые начнет молоть пшеницу. Для переработки 600 тонн зерна необходимо не только сырье, но и новейшее оборудование. Станки на завод были завезены из России.



Сирийские инженеры, многие из которых учились еще в Советском Союзе или России, счастливы. Эта мельница — самое современное по своим технологиям предприятие. Здесь практически не будет рабочих — все автоматизировано. Задача людей — только следить за работой агрегатов, сидя за компьютерами.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.