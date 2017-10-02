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    Европейские лидеры решили отмолчаться после референдума в Каталонии. Испания, Каталония, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕвропейские лидеры решили отмолчаться после референдума в Каталонии

    Европейские лидеры решили отмолчаться после референдума в Каталонии

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    Европейские лидеры решили отмолчаться после референдума в Каталонии

    Европейские лидеры решили отмолчаться после референдума в Каталонии

      Европейские лидеры пока фактически отмалчиваются и не комментируют прошедший в Каталонии референдум. Среди тех, кто решительно осудил действия испанских властей, оказалась партия левых Европарламента.

      Председатель фракции, немецкий евродепутат Габриэла Циммер, призвала Евросоюз не игнорировать «шокирующие события в Каталонии, а как можно скорее вмешаться». Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил о недопустимости насилия.

      А вот глава британского МИД Борис Джонсон призвал испанское правительство и власти Каталонии прийти к взаимопониманию и сохранению единства страны. Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала такое заявление «постыдно слабым».

      В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.

      Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.

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