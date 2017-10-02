Семикласснице удалось голышом сбежать от педофила в лесу

В Иркутской области ученица седьмого класса сумела спастись от педофила, который вывез ее в лес и заставил раздеться. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Педофил похитил школьницу 29 сентября в микрорайоне Байкальск города Ангарска. Мужчина заставил 13-летнюю девочку сесть в свой автомобиль и повез ее в сторону леса.



Из сообщения СК: «Высадив девочку в лесополосе, велел ей снять с себя одежду. Воспользовавшись моментом, когда злоумышленник отвлекся, девочке удалось сбежать».



По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний безработный местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего человека»). Решается вопрос о его аресте.