ФСБ разоблачила «спящую» ячейку ИГ в Москве

В Москве разоблачена законспирированная ячейка террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Как сообщили в ведомстве, члены этой группы планировали совершить теракты в людных местах в сентябре этого года. Указания террористы получали от иностранных эмиссаров. Имеющие отношение к «Исламскому государству» злоумышленники задержаны.



ФСБ: «В ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны, в местах их проживания обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета, две гранаты, средства связи, другие предметы для изготовления взрывных устройств».