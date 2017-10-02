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    ФСБ разоблачила «спящую» ячейку ИГ в Москве

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    ФСБ разоблачила «спящую» ячейку ИГ в Москве

    ФСБ разоблачила «спящую» ячейку ИГ в Москве

    В Москве разоблачена законспирированная ячейка террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

    Как сообщили в ведомстве, члены этой группы планировали совершить теракты в людных местах в сентябре этого года. Указания террористы получали от иностранных эмиссаров. Имеющие отношение к «Исламскому государству» злоумышленники задержаны.

    ФСБ: «В ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны, в местах их проживания обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета, две гранаты, средства связи, другие предметы для изготовления взрывных устройств».

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