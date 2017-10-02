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    «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили бесплатный доступ к музыке. ВКонтакте, Интернет, Одноклассники, музыка и музыканты, пиратство и авторское право, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили бесплатный доступ к музыке

    «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили бесплатный доступ к музыке

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    «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили бесплатный доступ к музыке

    «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили бесплатный доступ к музыке

      «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили время прослушивания музыки в мобильных приложениях.

      С 1 октября введен лимит: в фоновом режиме наслаждаться любимыми треками бесплатно можно не больше 1 часа в сутки.

      В United Media Agency, которая выступает посредником между владельцами соцсетей и правообладателями, изданию vc.ru сообщили: со временем лимит сократится до 30 минут. Тем, кто хочет большего, придется оформлять подписку за 149 рублей в месяц.

      Объясняют меру условиями договора с ведущими музыкальными студиями. Для веб-версии соцсетей фоновое прослушивание пока не ограничено.

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