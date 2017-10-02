Конгресс США получит от Facebook данные о «российском вмешательстве»

Представители социальной сети Facebook поделятся информацией о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США с конгрессменами в понедельник.
Речь идет о рекламных сообщениях политического характера, якобы оплаченных из России за несколько месяцев до начала американских выборов 2016 года.
Часть сообщений будет предоставлена комитету по разведке, часть — юридическому комитету сената. Также Facebook передаст конгрессменам данные о стоимости и целевой аудитории объявлений, сообщает «Интерфакс».
Ранее в Facebook заявили, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсети, чтобы повлиять на исход президентских выборов. В Кремле все обвинения в адрес российской стороны отвергли. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в достоверность расследования Facebook о вмешательстве России в американские выборы.
Часть сообщений будет предоставлена комитету по разведке, часть — юридическому комитету сената. Также Facebook передаст конгрессменам данные о стоимости и целевой аудитории объявлений, сообщает «Интерфакс».
Ранее в Facebook заявили, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсети, чтобы повлиять на исход президентских выборов. В Кремле все обвинения в адрес российской стороны отвергли. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в достоверность расследования Facebook о вмешательстве России в американские выборы.
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