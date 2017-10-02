Проблемный «Темпбанк» лишен лицензии

Банк России с 2 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Тембанка», которым с апреля текущего года управляет временная администрация.
«Агентство по страхованию вкладов», на которое были возложены функции временной администрации, провело обследование финансового положения «Темпбанка» и обнаружило полную утрату капитала организации.
В ЦБ пояснили, что модель бизнеса «Темпбанка» была ориентирована на обслуживание интересов его собственников.
ЦБ РФ: «Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных „неработающих“ активов. При неудовлетворительном качестве активов ПАО МАБ „Темпбанк“ неадекватно оценивало принятые риски».
Финансовое оздоровление с привлечением АСВ и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным в связи с крайне низким качеством активов и значительным дисбалансом между стоимостью активов и обязательств.
Выплаты страхового возмещения по вкладам клиентам «Тембанка» начались еще в апреле после назначения временной администрации.
«Темпбанк» занимал 174-е место в банковской системе РФ.
В ЦБ пояснили, что модель бизнеса «Темпбанка» была ориентирована на обслуживание интересов его собственников.
ЦБ РФ: «Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных „неработающих“ активов. При неудовлетворительном качестве активов ПАО МАБ „Темпбанк“ неадекватно оценивало принятые риски».
Финансовое оздоровление с привлечением АСВ и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным в связи с крайне низким качеством активов и значительным дисбалансом между стоимостью активов и обязательств.
Выплаты страхового возмещения по вкладам клиентам «Тембанка» начались еще в апреле после назначения временной администрации.
«Темпбанк» занимал 174-е место в банковской системе РФ.
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