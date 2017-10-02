Устроивший потасовку с полицией священник стал фигурантом уголовного дела

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении
38-летнего священнослужителя, который в середине сентября устроил потасовку с полицейскими, задержавшими его за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Видеозапись задержания мужчины, который сопротивлялся полиции и грубо выражался, поучила широкий общественный резонанс. Авторы ролика утверждают, что задержанный является священнослужителем одного из храмов в Сургуте.
В ходе заседания в Сургутском городском суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, выяснилось, что ранее водитель уже был лишен прав на полтора года за нетрезвую езду. Суд приговорил его к 2,5 тыс. рублей штрафа по статьям КоАП за неповиновение сотруднику полиции, управление транспортным средством без необходимых документов и не пристегнутый ремень безопасности.
Уголовное дело возбуждено по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Мужчине может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
Автомобиль подозреваемого изъят и помещен на штрафстоянку.
В ходе заседания в Сургутском городском суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, выяснилось, что ранее водитель уже был лишен прав на полтора года за нетрезвую езду. Суд приговорил его к 2,5 тыс. рублей штрафа по статьям КоАП за неповиновение сотруднику полиции, управление транспортным средством без необходимых документов и не пристегнутый ремень безопасности.
Уголовное дело возбуждено по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Мужчине может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
Автомобиль подозреваемого изъят и помещен на штрафстоянку.
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