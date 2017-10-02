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Возвращение Мухтара

    Под Винницей взорвалось больше снарядов, чем за три года в Донбассе

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    • Фото: Reuters © 2017, POOL New
    Под Винницей взорвалось больше снарядов, чем за три года в Донбассе

    Под Винницей взорвалось больше снарядов, чем за три года в Донбассе

    Под Винницей взорвалось больше снарядов, чем за три года в Донбассе
  • Фото: Reuters © 2017, POOL New

    • На Украине продолжают подсчитывать ущерб от крупного ЧП на военном складе в Винницкой области.

    Оказалось, что в результате сильнейшего пожара и взрывов под Винницей было уничтожено 32 тысячи тонн снарядов.

    При этом за три года вооруженного конфликта в Донбассе, как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, армия использовала 24 тысячи тонн боеприпасов.

    смотретьНа складе под Винницей прекратились взрывы
    На складе под Винницей прекратились взрывы
    В Верховной раде оценили ущерб от произошедшего в 800 млн долларов. Изначально сообщалось, что пожар произошел в результате диверсии, однако эту версию опроверг главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. В ЛНР назвали этот инцидент попыткой военных скрыть хищения.

    Согласно последним данным «Интерфакса», на складах в Винницкой области одиночная детонация боеприпасов продолжается до сих пор.

    Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.

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