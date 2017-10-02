Под Винницей взорвалось больше снарядов, чем за три года в Донбассе

На Украине продолжают подсчитывать ущерб от крупного ЧП на военном складе в Винницкой области.
Оказалось, что в результате сильнейшего пожара и взрывов под Винницей было уничтожено 32 тысячи тонн снарядов.
При этом за три года вооруженного конфликта в Донбассе, как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, армия использовала 24 тысячи тонн боеприпасов.
В Верховной раде оценили ущерб от произошедшего в 800 млн долларов. Изначально сообщалось, что пожар произошел в результате диверсии, однако эту версию опроверг главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. В ЛНР назвали этот инцидент попыткой военных скрыть хищения.
Согласно последним данным «Интерфакса», на складах в Винницкой области одиночная детонация боеприпасов продолжается до сих пор.
При этом за три года вооруженного конфликта в Донбассе, как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, армия использовала 24 тысячи тонн боеприпасов.
В Верховной раде оценили ущерб от произошедшего в 800 млн долларов. Изначально сообщалось, что пожар произошел в результате диверсии, однако эту версию опроверг главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. В ЛНР назвали этот инцидент попыткой военных скрыть хищения.
Согласно последним данным «Интерфакса», на складах в Винницкой области одиночная детонация боеприпасов продолжается до сих пор.
Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.
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