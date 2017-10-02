Снос моста в Нью-Йорке превратили в шоу: видео

В американском мегаполисе снесли старый автомобильный мост. Лучшие места для наблюдения за происходящим разыграли в лотерею.

В Нью-Йорке снос старого автомобильного моста Тадеуша Костюшко превратили в настоящее представление. За уничтожением переправы наблюдало множество приезжих и местных жителей. Но лишь некоторым счастливчикам довелось увидеть это зрелище с наилучшего ракурса.



Накануне сноса власти города организовали специальную лотерею. Ее победителям разрешили находиться в непосредственной близости от происходящего. Для контролируемого сноса с моста заранее сняли асфальт и бетон. А обломки конструкции падали на специальную амортизирующую «подушку».



Этот мост 80 лет соединял районы мегаполиса Бруклин и Квинс. Рядом со снесенным мостом месте уже возводят новую переправу. По словам губернатора штата, транспортные конструкции таких размеров в Нью-Йорке не строили уже полвека.

