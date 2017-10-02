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Деловое утро НТВ
    В Сирии от авиаудара международной коалиции вновь погибли мирные жители. США, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сирии от авиаудара международной коалиции вновь погибли мирные жители

    В Сирии от авиаудара международной коалиции вновь погибли мирные жители

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    В Сирии от авиаудара международной коалиции вновь погибли мирные жители

    В Сирии от авиаудара международной коалиции вновь погибли мирные жители

    В Сирии от авиаудара международной коалиции вновь погибли мирные жители

      Сирийские СМИ сообщают о гибели 12 человек в провинции Дейр-эз-Зор в результате бомбардировки сил международной коалиции во главе с США.

      Как сообщает информагентство SANA, жертвами атаки стали женщины и дети. 12 человек погибли, не менее 10 получили ранения.

      Западная авиация обстреляла два города в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Там действует вооруженная оппозиция, которую поддерживают США и их союзники. Международная коалиция ведет в регионе боевые действия без разрешения Дамаска.

      Сирийские СМИ регулярно сообщают о гибели мирных жителей в результате таких бомбардировок. Ранее правительство САР обратилось в Совет безопасности ООН с требованием распустить международную коалицию и привлечь Америку к ответственности.

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