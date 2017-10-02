В Сирии от авиаудара международной коалиции вновь погибли мирные жители

Сирийские СМИ сообщают о гибели 12 человек в провинции
Дейр-эз-Зор в результате бомбардировки сил международной коалиции во главе с США.
Как сообщает информагентство SANA, жертвами атаки стали женщины и дети. 12 человек погибли, не менее 10 получили ранения.
Западная авиация обстреляла два города в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Там действует вооруженная оппозиция, которую поддерживают США и их союзники. Международная коалиция ведет в регионе боевые действия без разрешения Дамаска.
Сирийские СМИ регулярно сообщают о гибели мирных жителей в результате таких бомбардировок. Ранее правительство САР обратилось в Совет безопасности ООН с требованием распустить международную коалицию и привлечь Америку к ответственности.
Западная авиация обстреляла два города в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Там действует вооруженная оппозиция, которую поддерживают США и их союзники. Международная коалиция ведет в регионе боевые действия без разрешения Дамаска.
Сирийские СМИ регулярно сообщают о гибели мирных жителей в результате таких бомбардировок. Ранее правительство САР обратилось в Совет безопасности ООН с требованием распустить международную коалицию и привлечь Америку к ответственности.
Комментарии