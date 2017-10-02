СМИ: в США разбился военный самолет

В американском штате Теннесси разбился военный самолет. Судьба пилотов неизвестна.
Как передает ABC News, военный самолет упал в лесистой местности штата Теннесси. По преварительной информации, на борту находились два человека: — пилот-курсант и инструктор, об их судьбе пока ничего не известно.
Предположительно, речь идет об учебно-тренировочном самолете Boeing T-45 Goshawk, но официальных подтверждений этому пока нет. Пресс-служба базы ВМС США «Меридиан», расположенной в соседнем штате Миссисипи, опубликовала заявление, в котором говорится, что Boeing T-45 Goshawk не вернулся из тренировочного полета. Там сообщили, что проверяют информацию о произошедшем.
Предположительно, речь идет об учебно-тренировочном самолете Boeing T-45 Goshawk, но официальных подтверждений этому пока нет. Пресс-служба базы ВМС США «Меридиан», расположенной в соседнем штате Миссисипи, опубликовала заявление, в котором говорится, что Boeing T-45 Goshawk не вернулся из тренировочного полета. Там сообщили, что проверяют информацию о произошедшем.
#BREAKING: #USNavy training aircraft reported missing- https://t.co/kopon6HNbF @flynavy pic.twitter.com/tWcNdPd1fp— U. S. Navy (@USNavy) 2 октября 2017 г.
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