Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ

    СМИ: в США разбился военный самолет

    комментировать

    СМИ: в США разбился военный самолет

    СМИ: в США разбился военный самолет

    В американском штате Теннесси разбился военный самолет. Судьба пилотов неизвестна.

    Как передает ABC News, военный самолет упал в лесистой местности штата Теннесси. По преварительной информации, на борту находились два человека: — пилот-курсант и инструктор, об их судьбе пока ничего не известно.

    Предположительно, речь идет об учебно-тренировочном самолете Boeing T-45 Goshawk, но официальных подтверждений этому пока нет. Пресс-служба базы ВМС США «Меридиан», расположенной в соседнем штате Миссисипи, опубликовала заявление, в котором говорится, что Boeing T-45 Goshawk не вернулся из тренировочного полета. Там сообщили, что проверяют информацию о произошедшем.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru