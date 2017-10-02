Рахой поблагодарил полицию за отличную работу в Каталонии

Премьер-министр Испании выступил со специальным заявлением, в котором высоко оценил действия силовых ведомств во время проведения референдума в Каталонии. Он подчеркнул, что стражи порядка сумели предотвратить проведение незаконного референдума.
Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «Организаторы референдума знали, что он незаконен, несправедлив и невозможен в принципе. Но они все равно решили его провести, и тем самым организовали настоящую атаку на закон и демократию, не думая ни о ком и ни о чем. Это была заранее спланированная, сознательная атака, которую стране пришлось жестко отразить. Референдум, который был призван аннулировать испанскую конституцию и сделать часть нашей страны независимой, просто не состоялся».
Власти Каталонии уже подали в суд на сотрудников полиции и нацгвардии, обвиняя их в неслыханном насилии.
Напомним, накануне в Каталонии завершился референдум о самоопределении, который испанские власти сочли незаконным. По данным властей автономии, около 90% каталонцев проголосовали за выход Каталонии из состава Испании.
Несмотря на попытки официального Мадрида остановить голосование, явка составила более 50%. Из двух тысяч избирательных участков полиция заблокировала более трехсот. Активисты выносили урны прямо на улицу и уже там каталонцы опускали бюллетени.
Весь день площади Барселоны и других каталонских городов напоминали поле боя. Жители Каталонии заявляли о своем гражданском праве проголосовать, полиция жестко их оттесняла, применяя дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. По последним данным, пострадали более тысячи человек. Травмы получили также более тридцати сотрудников полиции и Гражданской гвардии.
Власти Каталонии уже подали в суд на сотрудников полиции и нацгвардии, обвиняя их в неслыханном насилии.
Напомним, накануне в Каталонии завершился референдум о самоопределении, который испанские власти сочли незаконным. По данным властей автономии, около 90% каталонцев проголосовали за выход Каталонии из состава Испании.
Несмотря на попытки официального Мадрида остановить голосование, явка составила более 50%. Из двух тысяч избирательных участков полиция заблокировала более трехсот. Активисты выносили урны прямо на улицу и уже там каталонцы опускали бюллетени.
Весь день площади Барселоны и других каталонских городов напоминали поле боя. Жители Каталонии заявляли о своем гражданском праве проголосовать, полиция жестко их оттесняла, применяя дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. По последним данным, пострадали более тысячи человек. Травмы получили также более тридцати сотрудников полиции и Гражданской гвардии.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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