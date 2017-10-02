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    У жителя Приморья изъяли более центнера марихуаны

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    • Фото: УМВД России по Приморскому краю
    У жителя Приморья изъяли более центнера марихуаны

    У жителя Приморья изъяли более центнера марихуаны

    У жителя Приморья изъяли более центнера марихуаны
  • Фото: УМВД России по Приморскому краю

    • В Приморье суд арестовал жителя одного из сел, хранившего почти 130 килограммов марихуаны.

    Как сообщается на сайте прокуратуры Приморского края, мужчина, подозреваемый в причастности к данному преступлению, арестован и помещен под стражу.

    Сообщение пресс-службы прокуратуры Приморского края: «В окрестностях села Новоселище Ханкайского района обнаружено место, приспособленное для высушивания марихуаны, где местный житель хранил и осуществлял сушку растительного вещества, являющегося наркотическим средством — каннабис (марихуана). По факту незаконного оборота марихуаны в особо крупном размере возбуждено уголовное дело».

    В ведомстве сообщили, что изъято 129 килограммов наркотического вещества. Суд постановил на время следствия поместить подозреваемого под стражу.

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