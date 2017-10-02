У жителя Приморья изъяли более центнера марихуаны

В Приморье суд арестовал жителя одного из сел, хранившего почти 130 килограммов марихуаны.
Как сообщается на сайте прокуратуры Приморского края, мужчина, подозреваемый в причастности к данному преступлению, арестован и помещен под стражу.
Сообщение пресс-службы прокуратуры Приморского края: «В окрестностях села Новоселище Ханкайского района обнаружено место, приспособленное для высушивания марихуаны, где местный житель хранил и осуществлял сушку растительного вещества, являющегося наркотическим средством — каннабис (марихуана). По факту незаконного оборота марихуаны в особо крупном размере возбуждено уголовное дело».
В ведомстве сообщили, что изъято 129 килограммов наркотического вещества. Суд постановил на время следствия поместить подозреваемого под стражу.
Сообщение пресс-службы прокуратуры Приморского края: «В окрестностях села Новоселище Ханкайского района обнаружено место, приспособленное для высушивания марихуаны, где местный житель хранил и осуществлял сушку растительного вещества, являющегося наркотическим средством — каннабис (марихуана). По факту незаконного оборота марихуаны в особо крупном размере возбуждено уголовное дело».
В ведомстве сообщили, что изъято 129 килограммов наркотического вещества. Суд постановил на время следствия поместить подозреваемого под стражу.
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