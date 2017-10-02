В Малайзии возобновились слушания по делу об убийстве Ким Чен Нама

На скамье подсудимых в малайзийском городе
Шах-Алам две девушки, которых считают исполнительницами убийства старшего брата лидера КНДР.
В Малайзии возобновился судебный процесс об убийстве в аэропорту Куала-Лумпура гражданина КНДР Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как сообщает Reuters,
сторона государственного обвинения планирует пригласить до 40 свидетелей по данному делу.
На скамье подсудимых две женщины. Адвокаты 25-летней гражданки Индонезии Сити Айсиа, а также 29-летней гражданки Вьетнама Доан Тхи Хуонг заявили, что их подзащитные своей вины не признают. Девушки утверждают, что их наняли для розыгрыша и они ничего не знали. Однако записи с видеокамер позволяют специалистам опровергнуть это утверждение.
По закону Малайзии в случае, если их признают виновными в умышленном убийстве, подсудимым грозит смертная казнь через повешение.
Напомним, старший брат лидера КНДР Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Две женщины нанесли бизнесмену на лицо некую жидкость. Позднее вещество, которым был отравлен брат Ким Чен Ына, определили как нервно-паралитическое вещество VX, запрещенное международной конвенцией о химическом оружии.
сторона государственного обвинения планирует пригласить до 40 свидетелей по данному делу.
На скамье подсудимых две женщины. Адвокаты 25-летней гражданки Индонезии Сити Айсиа, а также 29-летней гражданки Вьетнама Доан Тхи Хуонг заявили, что их подзащитные своей вины не признают. Девушки утверждают, что их наняли для розыгрыша и они ничего не знали. Однако записи с видеокамер позволяют специалистам опровергнуть это утверждение.
По закону Малайзии в случае, если их признают виновными в умышленном убийстве, подсудимым грозит смертная казнь через повешение.
Напомним, старший брат лидера КНДР Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Две женщины нанесли бизнесмену на лицо некую жидкость. Позднее вещество, которым был отравлен брат Ким Чен Ына, определили как нервно-паралитическое вещество VX, запрещенное международной конвенцией о химическом оружии.
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