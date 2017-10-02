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    В Нью-Йорке автомобиль врезался в здание детского центра в момент праздника: видео. Нью-Йорк, США, автомобили, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нью-Йорке автомобиль врезался в здание детского центра в момент праздника: видео

    В Нью-Йорке автомобиль врезался в здание детского центра в момент праздника: видео

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    • Фото: @MylesMill / twitter.com
    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> автомобиль врезался в здание детского центра в момент праздника: видео

    В Нью-Йорке автомобиль врезался в здание детского центра в момент праздника: видео

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> автомобиль врезался в здание детского центра в момент праздника: видео
    • Фото: @MylesMill / twitter.com

      • Легковой автомобиль протаранил здание центра в Ною-Йорке, занимающегося организацией детских вечеринок.

      Как передает NBC News, три человека получили серьезные травмы после того, как черный автомобиль на огромной скорости врезался в здание центра детского развития в нью-йоркском районе Бронкс.

      Возраст пострадавших не сообщается, их доставили в больницу. В момент происшествия на втором этаже здания проводился детский праздник. Известно, что тяжелые травмы получила девушка, работающая у информационной стойки на первом этаже.

      Полиция Нью-Йорка ведет расследование происшествия и пока не дает никаких комментариев.

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