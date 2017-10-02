Лесник
ТВ-Эфир
Лесник

    В Забайкалье открыли памятники Иосифу Кобзону и двум чабанам

    комментировать
    • Фото: aginskoe.ru
    В Забайкалье открыли памятники Иосифу Кобзону и двум чабанам

    В Забайкалье открыли памятники Иосифу Кобзону и двум чабанам

    В Забайкалье открыли памятники Иосифу Кобзону и двум чабанам
  • Фото: aginskoe.ru

    • Первый в России памятник Иосифу Кобзону открыли в поселке Агинское Забайкальского края.

    Как сообщается на сайте администрации Агинского Бурятского округа, торжественная церемония открытия трех бюстов на Аллее героев состоялась в рамках празднования 80-летия округа.

    Сообщение пресс-службы администрации Агинского Бурятского округа: «На Аллее героев в самом центре поселка установлены бюсты Герою России, чабану Бабу-Доржо Михайлову, Герою Труда РФ, животноводу Далаю Гунгаеву и депутату Госдумы, народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Их открытие состоялось в рамках празднования 80-летия Агинского Бурятского округа».

    Баир Жамсуев, члена Совета Федерации: «В этом году ровно 20 лет с того дня, когда Иосиф Давыдович стал депутатом Госдумы от Агинского округа. Все эти годы он достойно представляет округ, а теперь и Забайкальский край в высшем законодательном органе нашей страны. Мы по праву гордимся им, а он — нашей агинской землей».

    По информации ТАСС, на изготовление и установку бюстов правительство Забайкальского края выделило 3,3 млн рублей. Бюст стал первым памятником Иосифу Кобзону в России. В 2003-м году памятник Кобзону был установлен в Донецке. Тогда открытие памятника приурочили к Дню города и 66-летию родившегося в Донецкой области народного артиста СССР.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru