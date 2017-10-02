В Забайкалье открыли памятники Иосифу Кобзону и двум чабанам

Первый в России памятник Иосифу Кобзону открыли в поселке Агинское Забайкальского края.
Как сообщается на сайте администрации Агинского Бурятского округа, торжественная церемония открытия трех бюстов на Аллее героев состоялась в рамках празднования 80-летия округа.
Сообщение пресс-службы администрации Агинского Бурятского округа: «На Аллее героев в самом центре поселка установлены бюсты Герою России, чабану Бабу-Доржо Михайлову, Герою Труда РФ, животноводу Далаю Гунгаеву и депутату Госдумы, народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Их открытие состоялось в рамках празднования 80-летия Агинского Бурятского округа».
Баир Жамсуев, члена Совета Федерации: «В этом году ровно 20 лет с того дня, когда Иосиф Давыдович стал депутатом Госдумы от Агинского округа. Все эти годы он достойно представляет округ, а теперь и Забайкальский край в высшем законодательном органе нашей страны. Мы по праву гордимся им, а он — нашей агинской землей».
По информации ТАСС, на изготовление и установку бюстов правительство Забайкальского края выделило 3,3 млн рублей. Бюст стал первым памятником Иосифу Кобзону в России. В 2003-м году памятник Кобзону был установлен в Донецке. Тогда открытие памятника приурочили к Дню города и 66-летию родившегося в Донецкой области народного артиста СССР.
Сообщение пресс-службы администрации Агинского Бурятского округа: «На Аллее героев в самом центре поселка установлены бюсты Герою России, чабану Бабу-Доржо Михайлову, Герою Труда РФ, животноводу Далаю Гунгаеву и депутату Госдумы, народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Их открытие состоялось в рамках празднования 80-летия Агинского Бурятского округа».
Баир Жамсуев, члена Совета Федерации: «В этом году ровно 20 лет с того дня, когда Иосиф Давыдович стал депутатом Госдумы от Агинского округа. Все эти годы он достойно представляет округ, а теперь и Забайкальский край в высшем законодательном органе нашей страны. Мы по праву гордимся им, а он — нашей агинской землей».
По информации ТАСС, на изготовление и установку бюстов правительство Забайкальского края выделило 3,3 млн рублей. Бюст стал первым памятником Иосифу Кобзону в России. В 2003-м году памятник Кобзону был установлен в Донецке. Тогда открытие памятника приурочили к Дню города и 66-летию родившегося в Донецкой области народного артиста СССР.
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