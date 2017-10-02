Циклон оставил без света жителей Сахалина и Хабаровского края

На Сахалине и в Хабаровском крае устраняют последствия циклона, обрушившегося на регион. Энергетики работают без отдыха, устраняя обрывы ЛЭП.
Сообщение пресс-службы правительства Хабаровского края: «Нарушено электроснабжение в 40 населенных пунктах Хабаровского, имени Лазо, Вяземского и Бикинского районов. Сейчас на всех объектах пострадавших от циклона, работают аварийные бригады. Пока без света остаются более 6 тысяч человек. К вечеру планируется завершить восстановительные работы и наладить электроснабжение».
В некоторых населенных пунктах подача электроэнергии уже возобновлена, в других ведутся восстановительные работы.
А на Сахалине из-за циклона, обрушившегося в ночь на понедельник, полностью обесточены шесть населенных пунктов.
Сообщение пресс-службы компании «Сахалинэнерго»: «Полностью обесточены села Бошняково, Лесогорское Углегорского района, Белинское Томаринского района, Люблино, Зырянское, Калинино Холмского района; частично — город Холмск, села Ключи города Южно-Сахалинска и Яблочное Холмского района. В Южно-Сахалинске частично нарушено электроснабжение планировочного района Хомутово и Владимировки».
Власти Сахалина сообщают, что ликвидировать последствия удара стихии и восстановить подачу электроэнергии потребителям парируется в течение понедельника, пишет ТАСС.
В некоторых населенных пунктах подача электроэнергии уже возобновлена, в других ведутся восстановительные работы.
А на Сахалине из-за циклона, обрушившегося в ночь на понедельник, полностью обесточены шесть населенных пунктов.
Сообщение пресс-службы компании «Сахалинэнерго»: «Полностью обесточены села Бошняково, Лесогорское Углегорского района, Белинское Томаринского района, Люблино, Зырянское, Калинино Холмского района; частично — город Холмск, села Ключи города Южно-Сахалинска и Яблочное Холмского района. В Южно-Сахалинске частично нарушено электроснабжение планировочного района Хомутово и Владимировки».
Власти Сахалина сообщают, что ликвидировать последствия удара стихии и восстановить подачу электроэнергии потребителям парируется в течение понедельника, пишет ТАСС.
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