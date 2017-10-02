Судебный детектив
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Судебный детектив

    Ушибленный декорациями Мэрилин Мэнсон отменил ближайшие концерты

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    • Фото: @marilynmanson / twitter.com
    Ушибленный декорациями Мэрилин Мэнсон отменил ближайшие концерты

    Ушибленный декорациями Мэрилин Мэнсон отменил ближайшие концерты

    Ушибленный декорациями Мэрилин Мэнсон отменил ближайшие концерты
  • Фото: @marilynmanson / twitter.com

    • Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон отменил ближайшие концерты после полученной накануне на сцене в Нью-Йорке травмы.

    Как пишет The Rolling Stone, Мэрилин Мэнсон отменил ближайшие девять концертов своего американского турне после происшествия на сцене в Нью-Йорке.

    Накануне во время выступления Мэрилин Мэнсон повис на декорации в виде двух гигантских пистолетов, которые в тот же миг рухнули на музыканта и придавили его. Концерт был прерван, а Мэнсона отправили в больницу.




    смотретьНа Мэрилина Мэнсона рухнули гигантские пистолеты во время концерта в Нью-Йорке
    На Мэрилина Мэнсона рухнули гигантские пистолеты во время концерта в Нью-Йорке
    О степени тяжести полученных Мэнсоном травм информации нет. Известно, что после оказания медицинской помощи музыкант отправился домой выздоравливать.

    Представители музыканта сообщили, что Мэнсон будет восстанавливать силы у себя дома в Лос-Анджелесе, и что концерты певца возобновятся не ранее 14 октября.

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