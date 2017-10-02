Ушибленный декорациями Мэрилин Мэнсон отменил ближайшие концерты

Американский
рок-певец Мэрилин Мэнсон отменил ближайшие концерты после полученной накануне на сцене в Нью-Йорке травмы.
Как пишет The Rolling Stone, Мэрилин Мэнсон отменил ближайшие девять концертов своего американского турне после происшествия на сцене в Нью-Йорке.
Накануне во время выступления Мэрилин Мэнсон повис на декорации в виде двух гигантских пистолетов, которые в тот же миг рухнули на музыканта и придавили его. Концерт был прерван, а Мэнсона отправили в больницу.
О степени тяжести полученных Мэнсоном травм информации нет. Известно, что после оказания медицинской помощи музыкант отправился домой выздоравливать.
Представители музыканта сообщили, что Мэнсон будет восстанавливать силы у себя дома в Лос-Анджелесе, и что концерты певца возобновятся не ранее 14 октября.
Накануне во время выступления Мэрилин Мэнсон повис на декорации в виде двух гигантских пистолетов, которые в тот же миг рухнули на музыканта и придавили его. Концерт был прерван, а Мэнсона отправили в больницу.
First picture of Marilyn Manson on his way to the hospital. pic.twitter.com/wBHMmKUJsC— Pop Crave (@PopCrave) 1 октября 2017 г.
О степени тяжести полученных Мэнсоном травм информации нет. Известно, что после оказания медицинской помощи музыкант отправился домой выздоравливать.
Представители музыканта сообщили, что Мэнсон будет восстанавливать силы у себя дома в Лос-Анджелесе, и что концерты певца возобновятся не ранее 14 октября.
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