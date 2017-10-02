Канадская полиция установила личность террориста, совершившего атаку в Эдмонтоне

В полиции сообщили, что трое из пяти пострадавших в теракте в Эдмонтоне выписаны из больницы.
Как передает канадский телеканал СВС, теракт в Эдмонтоне совершил выходец из Сомали по имени Абдулахи Хасан Шариф, который числился в полицейских списках потенциальных террористов.
В полиции не подтверждают, но и не опровергают информацию об имени задержанного. На пресс-конференции заявили, что теракт совершил 30-летний выходец из Сомали.
Мартин Дегран, заместитель комиссара национальной полиции: «Подозреваемый приехал из Сомали, в Канаде он оформлял статус беженца».
Роб Кнект, шеф городской полиции Эдмонтона: «Подозреваемому в скором времени будут предъявлены обвинения по целому ряду статей, среди которых совершение теракта, попытка убийства пяти человек, применение оружия, опасное вождение автомобиля. Он действовал один. Сейчас нет никакой угрозы для жителей Эдмонтона, но мы просим их быть бдительными и сообщать нам о любой подозрительной активности».
Кнект также сообщил о состоянии пострадавших в теракте.
Роб Кнект: «Трое из пяти пострадавших в теракте выписаны, в том числе полицейский. Один из двух остающихся в больнице людей находится в крайне тяжелом состоянии».
По словам Кнекта, полицейский, которого террорист сбил на машине, а затем попытался убить ножом, получил ранения головы и лица, но при этом дал отпор нападавшему, который в итоге попытался скрыться.
Нападение произошло в субботу вечером. Мужчина на своем автомобиле сбил стража порядка, перекрывавшего дорогу у стадиона во время футбольного матча, протаранил его служебную машину, а затем выскочил и напал на полицейского с ножом. Потом он сел в автомобиль и врезался в группу пешеходов. Пострадали 5 человек.
После того, как нападавший был задержан, в его машине нашли флаг террористической группировки «Исламское государство» (запрещена во многих странах, в том числе и в РФ). Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшее терактом.
В полиции не подтверждают, но и не опровергают информацию об имени задержанного. На пресс-конференции заявили, что теракт совершил 30-летний выходец из Сомали.
Мартин Дегран, заместитель комиссара национальной полиции: «Подозреваемый приехал из Сомали, в Канаде он оформлял статус беженца».
Роб Кнект, шеф городской полиции Эдмонтона: «Подозреваемому в скором времени будут предъявлены обвинения по целому ряду статей, среди которых совершение теракта, попытка убийства пяти человек, применение оружия, опасное вождение автомобиля. Он действовал один. Сейчас нет никакой угрозы для жителей Эдмонтона, но мы просим их быть бдительными и сообщать нам о любой подозрительной активности».
Кнект также сообщил о состоянии пострадавших в теракте.
Роб Кнект: «Трое из пяти пострадавших в теракте выписаны, в том числе полицейский. Один из двух остающихся в больнице людей находится в крайне тяжелом состоянии».
По словам Кнекта, полицейский, которого террорист сбил на машине, а затем попытался убить ножом, получил ранения головы и лица, но при этом дал отпор нападавшему, который в итоге попытался скрыться.
Нападение произошло в субботу вечером. Мужчина на своем автомобиле сбил стража порядка, перекрывавшего дорогу у стадиона во время футбольного матча, протаранил его служебную машину, а затем выскочил и напал на полицейского с ножом. Потом он сел в автомобиль и врезался в группу пешеходов. Пострадали 5 человек.
После того, как нападавший был задержан, в его машине нашли флаг террористической группировки «Исламское государство» (запрещена во многих странах, в том числе и в РФ). Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшее терактом.
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