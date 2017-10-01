Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    «Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Анжи»

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    «Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Анжи»

    «Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Анжи»

    Петербургский «Зенит» не смог переиграть махачкалинский «Анжи» в матче 12-го тура чемпионата России.

    Встреча, проходившая в столице Дагестана, закончилась со счетом 2:2.

    Хозяева вышли вперед на 20-й минуте — точный удар нанес Олег Данченко. На 57-й минуте Александр Кокорин восстановил равновесие, однако сразу после этого голом отметился Адлан Кацаев. Уйти от поражения петербуржцы смогли на 85-й минуте, когда мяч в сетку отправил Леандро Паредес.

    «Зенит», потеряв очки, все равно остался лидером турнирной таблицы, но теперь петербуржцев от «Локомотива» отделяют всего два балла. «Анжи» с 9 очками занимает последнее место.








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