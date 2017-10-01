«Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Анжи»

Встреча, проходившая в столице Дагестана, закончилась со счетом 2:2.Хозяева вышли вперед на 20-й минуте — точный удар нанес Олег Данченко. На 57-й минуте Александр Кокорин восстановил равновесие, однако сразу после этого голом отметился Адлан Кацаев. Уйти от поражения петербуржцы смогли на 85-й минуте, когда мяч в сетку отправил Леандро Паредес.«Зенит», потеряв очки, все равно остался лидером турнирной таблицы, но теперь петербуржцев от «Локомотива» отделяют всего два балла. «Анжи» с 9 очками занимает последнее место.