«Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Анжи»

Петербургский «Зенит» не смог переиграть махачкалинский «Анжи» в матче
12-го тура чемпионата России.
Встреча, проходившая в столице Дагестана, закончилась со счетом 2:2.
Хозяева вышли вперед на 20-й минуте — точный удар нанес Олег Данченко. На 57-й минуте Александр Кокорин восстановил равновесие, однако сразу после этого голом отметился Адлан Кацаев. Уйти от поражения петербуржцы смогли на 85-й минуте, когда мяч в сетку отправил Леандро Паредес.
«Зенит», потеряв очки, все равно остался лидером турнирной таблицы, но теперь петербуржцев от «Локомотива» отделяют всего два балла. «Анжи» с 9 очками занимает последнее место.
Хозяева вышли вперед на 20-й минуте — точный удар нанес Олег Данченко. На 57-й минуте Александр Кокорин восстановил равновесие, однако сразу после этого голом отметился Адлан Кацаев. Уйти от поражения петербуржцы смогли на 85-й минуте, когда мяч в сетку отправил Леандро Паредес.
«Зенит», потеряв очки, все равно остался лидером турнирной таблицы, но теперь петербуржцев от «Локомотива» отделяют всего два балла. «Анжи» с 9 очками занимает последнее место.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АнжиЗенит 1:0 20’ Олег Данченко pic.twitter.com/XYk0adTgsH— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АнжиЗенит 1:1 57’ Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/600bJ8wuUD— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АнжиЗенит 2:1 59’ Адлан Кацаев pic.twitter.com/ETqgP5mhHw— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АнжиЗенит 2:2 85’ Леандро Паредес @LParedss pic.twitter.com/xHFJtmqLZE— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
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