Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Два человека погибли под колесами «Сапсана» в Подмосковье

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    Два человека погибли под колесами «Сапсана» в Подмосковье

    Два человека погибли под колесами «Сапсана» в Подмосковье

    Поезд «Сапсан» насмерть сбил двоих человек, переходивших пути на красный свет.

    Два человека погибли под колесами поезда «Сапсан» возле платформы Поварово-1 в Московской области в воскресенье. Как сообщили «Интерфакс» в московском управлении на транспорте Следственного комитета, мужчина и женщина переходили железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

    Елена Марковская, представитель столичного управления на транспорте СК РФ: «В 19.50 в районе станции Поварово-1 поезд „Сапсан“ сбил переходивших пути на запрещающий сигнал светофора по пешеходному настилу мужчину и женщину. Пострадавшие скончались от полученных травм».

    По факту происшествия проводится проверка. Уточняется, что оба погибших были совершеннолетними.

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