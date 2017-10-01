Два человека погибли под колесами «Сапсана» в Подмосковье

Поезд «Сапсан» насмерть сбил двоих человек, переходивших пути на красный свет.
Два человека погибли под колесами поезда «Сапсан» возле платформы Поварово-1 в Московской области в воскресенье. Как сообщили «Интерфакс» в московском управлении на транспорте Следственного комитета, мужчина и женщина переходили железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.
Елена Марковская, представитель столичного управления на транспорте СК РФ: «В 19.50 в районе станции Поварово-1 поезд „Сапсан“ сбил переходивших пути на запрещающий сигнал светофора по пешеходному настилу мужчину и женщину. Пострадавшие скончались от полученных травм».
По факту происшествия проводится проверка. Уточняется, что оба погибших были совершеннолетними.
Елена Марковская, представитель столичного управления на транспорте СК РФ: «В 19.50 в районе станции Поварово-1 поезд „Сапсан“ сбил переходивших пути на запрещающий сигнал светофора по пешеходному настилу мужчину и женщину. Пострадавшие скончались от полученных травм».
По факту происшествия проводится проверка. Уточняется, что оба погибших были совершеннолетними.
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