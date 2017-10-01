Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    В Италии из-за взрыва обрушился жилой дом

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    • Фото: @oslaz / twitter.com
    В Италии <nobr>из-за</nobr> взрыва обрушился жилой дом

    В Италии из-за взрыва обрушился жилой дом

    В Италии <nobr>из-за</nobr> взрыва обрушился жилой дом
  • Фото: @oslaz / twitter.com

    • Жилой дом рухнул в итальянском городе Веллетри в нескольких десятках километров от Рима после взрыва.

    По предварительным данным, в одной из квартир произошла утечка газа из баллона, после этого прогремел взрыв. Пострадали три человека. Один из них получил ожоги, двоих извлекли из-под завалов. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь и передали их врачам, передает La Repubblica.

    На месте инцидента работают две команды пожарных, а также спасатели и карабинеры.

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