Украинские пилоты-контрактники погибли при крушении самолета в Конго

Представитель украинского миротворческого контингента в Демократической Республике Конго (ДРК) подтвердил сообщения о гибели троих украинцев при крушении
Ан-12.
По словам пресс-секретаря Виктора Ануфриева, в результате авиакатастрофы погибли летчики-украинцы, которые работали по контракту. Все они были старшего возраста, сообщают «Украинские новости».
Напомним, накануне, 30 сентября, в столице ДРК Киншасе разбился военно-грузовой Ан-12, который работал на Минобороны Конго.
Всего на борту самолета находились 10 человек. Никто из членов экипажа не выжил.
Напомним, накануне, 30 сентября, в столице ДРК Киншасе разбился военно-грузовой Ан-12, который работал на Минобороны Конго.
Всего на борту самолета находились 10 человек. Никто из членов экипажа не выжил.
#RDC: Réflexe n°1 des premières personnes arrivées sur les lieux du crash de l’avion militaire ce matin à Kinshasa… À vomir #SociétéMalade pic.twitter.com/AwXKWIkExr— Dunia Kongo Media (@DuniaKongoMedia) 30 сентября 2017 г.
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