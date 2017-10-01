Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Украинские пилоты-контрактники погибли при крушении самолета в Конго

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    • Фото: @DuniaKongoMedia / twitter.com
    Украинские <nobr>пилоты-контрактники</nobr> погибли при крушении самолета в Конго

    Украинские пилоты-контрактники погибли при крушении самолета в Конго

    Украинские <nobr>пилоты-контрактники</nobr> погибли при крушении самолета в Конго
  • Фото: @DuniaKongoMedia / twitter.com

    • Представитель украинского миротворческого контингента в Демократической Республике Конго (ДРК) подтвердил сообщения о гибели троих украинцев при крушении Ан-12.

    По словам пресс-секретаря Виктора Ануфриева, в результате авиакатастрофы погибли летчики-украинцы, которые работали по контракту. Все они были старшего возраста, сообщают «Украинские новости».

    Напомним, накануне, 30 сентября, в столице ДРК Киншасе разбился военно-грузовой Ан-12, который работал на Минобороны Конго.

    Всего на борту самолета находились 10 человек. Никто из членов экипажа не выжил.


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