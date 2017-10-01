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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

    Крыша гостиницы загорелась в центре Москвы

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    Крыша гостиницы загорелась в центре Москвы

    Крыша гостиницы загорелась в центре Москвы

    В гостинице «Москва» на Охотном ряду произошло возгорание.

    Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что улица Охотный ряд этим вечером была частично перекрыта для подъезда пожарной техники. Ранее в службу спасения поступила информация о возгорании на крыше гостиницы «Москва».

    «С кровли 6-этажной части здания идет слабый черный дым», — сказал собеседник агентства.

    По данным РИА Новости, возгорание произошло в системе технической вентиляции.

    По последним данным, из гостиницы и ТРЦ, находящегося в том же здании, были эвакуированы более 500 человек.

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