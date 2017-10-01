«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

    В Курской области засевшие в сарае боевики убили пограничника

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    В Курской области засевшие в сарае боевики убили пограничника

    В Курской области засевшие в сарае боевики убили пограничника

    Нападение по пограничников, в результате которого один сотрудник погранслужбы погиб, совершено в районе поселка Теткино Курской области.

    Источник в экстренных службах Курской области подтвердил ТАСС гибель одного из пограничников во время операции в поселке Теткино. В областном пограничном управлении ФСБ России заявили, что пока не могут прокомментировать инцидент.

    Ранее один из телеграмм-каналов сообщил, что перестрелка завязалась во время операции «Нелегал», когда пограничники проверяли некий сарай. Внутри помещения прятались вооруженные люди, которые застрелили пограничника-кинолога. Ответным огнем, по предварительным данным, были убиты трое нападавших.

    Также СМИ сообщают, что злоумышленники ранее воевали в Сирии, перешли границу с территории Украины, чтобы вернуться в одну из северокавказских республик.

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