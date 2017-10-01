«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

    Глава Гидрометцентра назвал правдивые приметы о погоде

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    Глава Гидрометцентра назвал правдивые приметы о погоде

    Глава Гидрометцентра назвал правдивые приметы о погоде

    Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что большей части народных примет о погоде не стоит доверять.

    По словам Вильфанда, специалисты проводили соответствующие исследования и выяснили, что почти все приметы не работают.

    Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра: «Мы проводили исследования и выяснили, что не существует примет, которые бы оправдывались. Просто даже статистически значимых. Очень красная рябина к суровой зиме — да ничего подобного! Холодная зима и очень жаркое лето — тоже ничего подобного. Ну и так далее: курочка попила водичку в мартовский день и будет какое-то там лето — не оправдывается, и все тут. Ну никакой связи нет!»

    При этом и в случае с приметами есть исключения. Например, рассказал глава Гидрометцентра, низко летящие ласточки указывают на приближающийся дождь. Дело в том, что перед дождем в воздухе увеличивается концентрация водяного пара, и у мошек, которыми питаются ласточки, намокают крылья.

    Кроме того, необычно белый цвет заходящего солнца указывает на особенности преломления солнечных лучей у фронтового раздела в атмосфере. Это почти всегда свидетельствует о скорой смене погоды, передает «Интерфакс».

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