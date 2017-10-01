«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

    Умер совладелец журналов New Yorker и Vogue Сэмюэл «Си» Ньюхауз

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    Умер совладелец журналов New Yorker и Vogue Сэмюэл «Си» Ньюхауз

    Умер совладелец журналов New Yorker и Vogue Сэмюэл «Си» Ньюхауз

    Умер совладелец журналов New Yorker и Vogue Сэмюэл «Си» Ньюхауз
  • Фото: Associated Press © 2017, MIKE ALBANS

    • В США скончался совладелец издательства Conde Nast, которое выпускает журналы New Yorker, Vogue, Vanity Fair и другие.

    Сэмюэл «Си» Ньюхауз скончался в возрасте 89 лет, в своем доме в Нью-Йорке после продолжительной болезни, сообщает агентство Associated Press.

    Сообщается, что Сэмюэл «Си» Ньюхауз владел издательством, которое выпускает около 20 журналов различной тематики, совместно с братом Дональдом. На протяжении 40 лет, до 2015 года, он также был президентом Conde Nast. В 2016 году состояние Ньюхауза оценивалось в 13 миллиардов долларов.

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