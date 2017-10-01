«Локомотив» устроил разгром «Динамо» в московском дерби

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников.Вперед «Локомотив» вышел на 24-й минуте, когда точный удар нанес Мануэл Фернандеш. Еще через 9 минут Антонио Эдер забил второй гол. А на 58-й минуте Алексей Миранчук довел счет до разгромного.Сегодняшняя победа позволила «Локомотиву» сократить отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка, однако у петербуржцев есть матч в запасе. «Динамо» с 10 очками идет на предпоследней строчке.