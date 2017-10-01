«Локомотив» устроил разгром «Динамо» в московском дерби

«Локомотив» уверенно переиграл «Динамо» в матче
12-го тура чемпионата России.
Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников.
Вперед «Локомотив» вышел на 24-й минуте, когда точный удар нанес Мануэл Фернандеш. Еще через 9 минут Антонио Эдер забил второй гол. А на 58-й минуте Алексей Миранчук довел счет до разгромного.
Сегодняшняя победа позволила «Локомотиву» сократить отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка, однако у петербуржцев есть матч в запасе. «Динамо» с 10 очками идет на предпоследней строчке.
Вперед «Локомотив» вышел на 24-й минуте, когда точный удар нанес Мануэл Фернандеш. Еще через 9 минут Антонио Эдер забил второй гол. А на 58-й минуте Алексей Миранчук довел счет до разгромного.
Сегодняшняя победа позволила «Локомотиву» сократить отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка, однако у петербуржцев есть матч в запасе. «Динамо» с 10 очками идет на предпоследней строчке.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #ЛокоДинамо 1:0 24’ Мануэл Фернандеш pic.twitter.com/PIgLBduiPw— РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #ЛокоДинамо 2:0 33’ Эдер pic.twitter.com/AV1TxNdCm2— РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #ЛокоДинамо 3:0 58’ Алексей Миранчук pic.twitter.com/LZ4dzGFQj3— РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
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