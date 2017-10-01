Патриарх Кирилл назвал греховными законы об однополых браках

Патриарх Кирилл раскритиковал законы о браке и семье, принятые в последние годы в некоторых странах.
Патриарх подчеркнул, что эти законы в православной системе ценностей являются греховными.
Кирилл, патриарх Московский и всея Руси: «Навязываются ценности, которые мы, люди традиций, даже ценностями назвать не можем, мы это просто называем грехом, и сопротивляемся этому. Но во многих странах, и это происходит впервые за всю человеческую историю, грех поддерживается государственными законами. Когда появляются некие, совершенно выпадающие за рамки традиционной морали способы сожительства, когда эти способы возводится в ранг брачных отношений, то нравственные чувства большинства людей надрываются».
Также патриарх Кирилл обратил внимание на систему ювенальной юстиции. По словам предстоятеля РПЦ, нередко по пустяковым причинам детей изымают из родных семей и передают «неведомым приемным родителям».
При этом, выступая на торжестве, посвященном 145-летию начала епархиальной жизни Ташкентской епархии, патриарх Кирилл отметил, что подобных законов нет в странах, где большинство исповедует ислам, что говорит «об определенной общности ценностей» мусульман и христиан, передает ТАСС.
Кирилл, патриарх Московский и всея Руси: «Навязываются ценности, которые мы, люди традиций, даже ценностями назвать не можем, мы это просто называем грехом, и сопротивляемся этому. Но во многих странах, и это происходит впервые за всю человеческую историю, грех поддерживается государственными законами. Когда появляются некие, совершенно выпадающие за рамки традиционной морали способы сожительства, когда эти способы возводится в ранг брачных отношений, то нравственные чувства большинства людей надрываются».
Также патриарх Кирилл обратил внимание на систему ювенальной юстиции. По словам предстоятеля РПЦ, нередко по пустяковым причинам детей изымают из родных семей и передают «неведомым приемным родителям».
При этом, выступая на торжестве, посвященном 145-летию начала епархиальной жизни Ташкентской епархии, патриарх Кирилл отметил, что подобных законов нет в странах, где большинство исповедует ислам, что говорит «об определенной общности ценностей» мусульман и христиан, передает ТАСС.
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