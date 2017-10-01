Режим КТО введен в двух районах Дагестана

Силовики проводят спецмероприятия в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана.
В НАК Республики Дагестан введен режим контртеррористической операции. В Бабаюртовском и Кизилюртовском районах разыскивают боевиков и их пособников, передает ТАСС.
Источник НАК: «До особого распоряжения на указанных территориях будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений».
Ранее сообщалось, что сегодня днем неизвестные напали на полицейского в дагестанском селе Бабаюрт.
Источник НАК: «До особого распоряжения на указанных территориях будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений».
Ранее сообщалось, что сегодня днем неизвестные напали на полицейского в дагестанском селе Бабаюрт.
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