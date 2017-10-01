Новые русские сенсации
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Новые русские сенсации

    Режим КТО введен в двух районах Дагестана

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    Режим КТО введен в двух районах Дагестана

    Режим КТО введен в двух районах Дагестана

    Силовики проводят спецмероприятия в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана.

    В НАК Республики Дагестан введен режим контртеррористической операции. В Бабаюртовском и Кизилюртовском районах разыскивают боевиков и их пособников, передает ТАСС.

    Источник НАК: «До особого распоряжения на указанных территориях будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений».

    Ранее сообщалось, что сегодня днем неизвестные напали на полицейского в дагестанском селе Бабаюрт.

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