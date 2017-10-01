В Крыму сообщили о возможном визите украинской делегации

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что представители различных стран, включая Украину, намерены принять участие в съезде украинского народа в Крыму.
По словам вице-премьера, ряд делегаций, в числе которых и украинская, уже подтвердили свое присутствие на съезде.
Георгий Мурадов: «На круглый стол приглашены представители из целого ряда государств, в том числе из Украины и Донецкой и Луганской народных республик. Конечно же, будут представители украинской общины России, которая весьма у нас уважаема, сильна и активно участвует во всех сферах жизни Российской Федерации».
Вице-премьер подчеркнул, что крымские власти примут все меры, чтобы не поставить представителей Украины в ситуацию физического и политического риска.
Георгий Мурадов: «Мы будем делать все, чтобы не ставить их в ситуацию риска политического и физического, потому что люди в Киеве сидят мстительные. Уже тысячи людей за решеткой находятся, поэтому, конечно, мы будем их оберегать, но тем не менее они с нами, они будут участвовать».
По словам Мурадова, цель съезда — подчеркнуть, что «не киевская националистическая власть представляет украинский народ, есть и другие украинцы, которые сделали свой цивилизационный выбор много веков назад», передает РИА Новости.
Георгий Мурадов: «На круглый стол приглашены представители из целого ряда государств, в том числе из Украины и Донецкой и Луганской народных республик. Конечно же, будут представители украинской общины России, которая весьма у нас уважаема, сильна и активно участвует во всех сферах жизни Российской Федерации».
Вице-премьер подчеркнул, что крымские власти примут все меры, чтобы не поставить представителей Украины в ситуацию физического и политического риска.
Георгий Мурадов: «Мы будем делать все, чтобы не ставить их в ситуацию риска политического и физического, потому что люди в Киеве сидят мстительные. Уже тысячи людей за решеткой находятся, поэтому, конечно, мы будем их оберегать, но тем не менее они с нами, они будут участвовать».
По словам Мурадова, цель съезда — подчеркнуть, что «не киевская националистическая власть представляет украинский народ, есть и другие украинцы, которые сделали свой цивилизационный выбор много веков назад», передает РИА Новости.
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