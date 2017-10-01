Авария на ГРЭС: пожарные спасли Якутск от энергетической катастрофы

В МЧС сообщили, что Якутск на длительный срок мог остаться без электричества и тепла
из-за аварии на ГРЭС.
Во время ремонтных работ в одноэтажном здании на территории Якутской ГРЭС произошел хлопок, после которого загорелось трансформаторное масло.
Огонь угрожал и газовым турбинам. Однако благодаря самоотверженным действиям пожарных удалось защитить турбинный зал от огня и предотвратить настоящую энергетическую катастрофу.
МЧС РФ: «Если бы огонь повредил хотя бы одну турбину, могли бы наступить тяжелейшие последствия. Резервная система не смогла бы обеспечить энергоснабжение котельных и водозаборов. В условиях заморозков 300-тысячный Якутск на длительное время остался бы без тепла и света».
Также в ведомстве отметили, что пожаром не была повреждена ни одна из шести газотурбин. Сейчас они поэтапно вводятся в работу, передает ТАСС. Запущены резервные генерирующие источники питания
Ранее сообщалось, что в связи с аварией на ГРЭС в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации. Более 33 тысяч жилых домов остались без света и отопления. По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Огонь угрожал и газовым турбинам. Однако благодаря самоотверженным действиям пожарных удалось защитить турбинный зал от огня и предотвратить настоящую энергетическую катастрофу.
МЧС РФ: «Если бы огонь повредил хотя бы одну турбину, могли бы наступить тяжелейшие последствия. Резервная система не смогла бы обеспечить энергоснабжение котельных и водозаборов. В условиях заморозков 300-тысячный Якутск на длительное время остался бы без тепла и света».
Также в ведомстве отметили, что пожаром не была повреждена ни одна из шести газотурбин. Сейчас они поэтапно вводятся в работу, передает ТАСС. Запущены резервные генерирующие источники питания
Ранее сообщалось, что в связи с аварией на ГРЭС в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации. Более 33 тысяч жилых домов остались без света и отопления. По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
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