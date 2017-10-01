Новые русские сенсации
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации

    Авария на ГРЭС: пожарные спасли Якутск от энергетической катастрофы

    комментировать
    • Фото: Национальный центр управления МЧС России / vk.com
    Авария на ГРЭС: пожарные спасли Якутск от энергетической катастрофы

    Авария на ГРЭС: пожарные спасли Якутск от энергетической катастрофы

    Авария на ГРЭС: пожарные спасли Якутск от энергетической катастрофы
  • Фото: Национальный центр управления МЧС России / vk.com

    • В МЧС сообщили, что Якутск на длительный срок мог остаться без электричества и тепла из-за аварии на ГРЭС.

    Во время ремонтных работ в одноэтажном здании на территории Якутской ГРЭС произошел хлопок, после которого загорелось трансформаторное масло.

    Огонь угрожал и газовым турбинам. Однако благодаря самоотверженным действиям пожарных удалось защитить турбинный зал от огня и предотвратить настоящую энергетическую катастрофу.

    МЧС РФ: «Если бы огонь повредил хотя бы одну турбину, могли бы наступить тяжелейшие последствия. Резервная система не смогла бы обеспечить энергоснабжение котельных и водозаборов. В условиях заморозков 300-тысячный Якутск на длительное время остался бы без тепла и света».

    смотретьВ Якутии введен режим ЧС из-за аварии на ГРЭС
    В Якутии введен режим ЧС из-за аварии на ГРЭС
    Также в ведомстве отметили, что пожаром не была повреждена ни одна из шести газотурбин. Сейчас они поэтапно вводятся в работу, передает ТАСС. Запущены резервные генерирующие источники питания

    Ранее сообщалось, что в связи с аварией на ГРЭС в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации. Более 33 тысяч жилых домов остались без света и отопления. По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru