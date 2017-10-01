Названы 10 самых дешевых автомобилей России

В рейтинг самых дешевых новых автомобилей, которые продаются в России, попали пять отечественных моделей.
Самым дешевым автомобилем, по данным РГ, стала Lada Granta в кузове седан за 389 900 рублей. На втором месте — также отечественный седан Lada Priora по цене 399 900 рублей, третье место занял лифтбек Lada Granta, цена которого начинается с отметки 414 900 рублей.
В пятерку лучших попали Ravon R2 (439 900 рублей) и хэтчбек Lada Kalina (440 600 рублей). В список также попали Datsun on-DO (от 442 тысяч рублей), седан Ravon Nexia (449 тысяч рублей) и седан Brilliance H230 (459 тысяч рублей).
Замкнули список внедорожник Lada 4x4 по цене от 475 тысяч рублей и Renault Logan — от 479 тысяч рублей.
В пятерку лучших попали Ravon R2 (439 900 рублей) и хэтчбек Lada Kalina (440 600 рублей). В список также попали Datsun on-DO (от 442 тысяч рублей), седан Ravon Nexia (449 тысяч рублей) и седан Brilliance H230 (459 тысяч рублей).
Замкнули список внедорожник Lada 4x4 по цене от 475 тысяч рублей и Renault Logan — от 479 тысяч рублей.
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