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    ЦСКА поделил очки с «Уфой»

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    ЦСКА поделил очки с «Уфой»

    ЦСКА поделил очки с «Уфой»

    ЦСКА поделил очки с «Уфой»
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Московский ЦСКА не смог переиграть «Уфу» в матче 12-го тура чемпионата России.

    Встреча, проходившая в столице, закончилась со счетом 0:0.

    Армейцы создали несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли. Самый реальный шанс в концовке матча упустил Бибрас Натхо — израильтянин не забил пенальти на 89-й минуте.

    ЦСКА набрал 21 балл и остался на четвертой строчке турнирной таблицы. «Уфа» с 14 очками располагается на 10-м месте.

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