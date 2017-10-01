ЦСКА поделил очки с «Уфой»

Московский ЦСКА не смог переиграть «Уфу» в матче 12-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая в столице, закончилась со счетом 0:0.



Армейцы создали несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли. Самый реальный шанс в концовке матча упустил Бибрас Натхо — израильтянин не забил пенальти на 89-й минуте.



ЦСКА набрал 21 балл и остался на четвертой строчке турнирной таблицы. «Уфа» с 14 очками располагается на 10-м месте.