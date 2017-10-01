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    На учениях в Бурятии насмерть разбился десантник. Бурятия, смерть, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа учениях в Бурятии насмерть разбился десантник

    На учениях в Бурятии насмерть разбился десантник

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    • Фото: uu_nash / vk.com
    На учениях в Бурятии насмерть разбился десантник

    На учениях в Бурятии насмерть разбился десантник

    На учениях в Бурятии насмерть разбился десантник
    • Фото: uu_nash / vk.com

      • В Бурятии из-за нераскрывшегося парашюта погиб военнослужащий ВДВ.

      Военнослужащий погиб при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом. По предварительной информации, у него не сработал основной парашют, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

      Пресс-служба ВВО: «29 сентября 2017 года при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий по контракту соединения ВДВ, дислоцированного в Республике Бурятия».

      Расследованием занимаются комиссия воинской части и следственные органы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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