Столичные театры отмечают 90-летие со дня рождения Олега Ефремова

В Москве вспоминают актера и режиссера Олега Ефремова. Ему сегодня исполнилось бы 90 лет. На Новодевичьем кладбище собрались родные, друзья, коллеги и поклонники его творчества.

Ефремов родился в 1927 году, закончил Школу-студию МХАТ, а в 1956 году вместе с единомышленниками Галиной Волчек, Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым основал «Студию молодых актеров», впоследствии ставшую «Современником», а в 1970-м он возглавил МХАТ.



Сегодня в МХТ имени Чехова, состоится вечер «Наш Ефремов», а в «Зеленом фойе» откроется посвященная ему выставка. В «Современнике» сегодня состоялся традиционный сбор труппы.



Галина Волчек, художественный руководитель театра «Современник»: «В этом году сезон театр начнет в день юбилея Олега Николаевича. По сей день Ефремов — наш учитель, наш вождь. Наша любовь и верность ему бесконечны».



Кроме того, сегодня в «Современнике» открылось арт-пространство «Ефремов». Эта экспозиция посвящена становлению театра.