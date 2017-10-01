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    Столичные театры отмечают 90-летие со дня рождения Олега Ефремова. МХТ, Москва, артисты, дни рождения, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтоличные театры отмечают 90-летие со дня рождения Олега Ефремова

    Столичные театры отмечают 90-летие со дня рождения Олега Ефремова

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    Столичные театры отмечают <nobr>90-летие</nobr> со дня рождения Олега Ефремова

    Столичные театры отмечают 90-летие со дня рождения Олега Ефремова

    Столичные театры отмечают <nobr>90-летие</nobr> со дня рождения Олега Ефремова

      В Москве вспоминают актера и режиссера Олега Ефремова. Ему сегодня исполнилось бы 90 лет. На Новодевичьем кладбище собрались родные, друзья, коллеги и поклонники его творчества.

      Ефремов родился в 1927 году, закончил Школу-студию МХАТ, а в 1956 году вместе с единомышленниками Галиной Волчек, Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым основал «Студию молодых актеров», впоследствии ставшую «Современником», а в 1970-м он возглавил МХАТ.

      Сегодня в МХТ имени Чехова, состоится вечер «Наш Ефремов», а в «Зеленом фойе» откроется посвященная ему выставка. В «Современнике» сегодня состоялся традиционный сбор труппы.

      Галина Волчек, художественный руководитель театра «Современник»: «В этом году сезон театр начнет в день юбилея Олега Николаевича. По сей день Ефремов — наш учитель, наш вождь. Наша любовь и верность ему бесконечны».

      Кроме того, сегодня в «Современнике» открылось арт-пространство «Ефремов». Эта экспозиция посвящена становлению театра.

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