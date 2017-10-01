В Якутии введен режим ЧС из-за аварии на ГРЭС

Глава МЧС России Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Якутии после аварии на Якутской ГРЭС.
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Глава ведомства пояснил, что режим ЧС на территории республики вводится в связи с отключением электроэнергии, отопления и воды, причиной которого стала авария на Якутской ГРЭС.
Владимир Пучков: «Я ввожу режим ЧС на территории Республики Саха (Якутия). Вызывайте всех руководителей — и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики. Оперативные группы должны быть на каждом объекте, и обеспечьте поэтапное подключение электроэнергии на всех, в первую очередь социально значимых объектах».
При этом Пучков потребовал не допустить размораживания систем отопления и напомнил, что в Якутии ночью температура воздуха опускается ниже нуля. Он также поручил усилить информирование населения о принимаемых мерах по подключению электричества, воды и отопления и потребовал к завтрашнему дню восстановить работу всех систем жизнеобеспечения, передает «Интерфакс».
Владимир Пучков: «Мы самолетами Ил-76 МЧС России возили батареи со всей страны на Дальний Восток, поэтому сейчас все системы жизнеобеспечения должны работать стабильно, аварийные ситуации в системе теплоснабжения должны быть исключены, нельзя допустить размораживания систем отопления».
В воскресенье в помещении с резервными турбинами Якутской ГРЭС произошел взрыв, который привел к возгоранию масла. Из-за аварии Якутск, его пригороды, а также около десяти районов республики остались без света и отопления. Это более 33 тысяч жилых домов с населением 310 тысяч человек. В настоящее время идет подключение к резервным источникам питания.
Сейчас пожар ликвидирован. Обстоятельства аварии изучают следователи. По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек, он госпитализированв тяжелом состоянии.
Владимир Пучков: «Я ввожу режим ЧС на территории Республики Саха (Якутия). Вызывайте всех руководителей — и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики. Оперативные группы должны быть на каждом объекте, и обеспечьте поэтапное подключение электроэнергии на всех, в первую очередь социально значимых объектах».
При этом Пучков потребовал не допустить размораживания систем отопления и напомнил, что в Якутии ночью температура воздуха опускается ниже нуля. Он также поручил усилить информирование населения о принимаемых мерах по подключению электричества, воды и отопления и потребовал к завтрашнему дню восстановить работу всех систем жизнеобеспечения, передает «Интерфакс».
Владимир Пучков: «Мы самолетами Ил-76 МЧС России возили батареи со всей страны на Дальний Восток, поэтому сейчас все системы жизнеобеспечения должны работать стабильно, аварийные ситуации в системе теплоснабжения должны быть исключены, нельзя допустить размораживания систем отопления».
В воскресенье в помещении с резервными турбинами Якутской ГРЭС произошел взрыв, который привел к возгоранию масла. Из-за аварии Якутск, его пригороды, а также около десяти районов республики остались без света и отопления. Это более 33 тысяч жилых домов с населением 310 тысяч человек. В настоящее время идет подключение к резервным источникам питания.
Сейчас пожар ликвидирован. Обстоятельства аварии изучают следователи. По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек, он госпитализированв тяжелом состоянии.
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