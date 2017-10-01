Сахалин vs Бретань: куда податься любителям устриц

Сахалин и французская Бретань — это места, где устрицы валяются под ногами. Программа «Двойные стандарты» решила выяснить, где лучше и как можно дешевле отдохнуть.
Сахалин — самый большой остров нашей страны и родина самых больших устриц. Их на Сахалине не разводят, а собирают как грибы или ягоды. Устрицы дикие, но, говорят, ужасно вкусные.
Поезда на остров не ходят, вплавь добраться можно только из местечка Ванино, что в Хабаровском крае. Зато самолеты до Южно-Сахалинска вылетают из столицы ежедневно. Самый дешевый билет на прямой рейс Москва — Южно-Сахалинск и обратно обойдется в 22 тысячи рублей. Пешком весь остров не обойти, на автобусе не объехать, поэтом придется взять машину.
Французский полуостров Бретань — настоящий устричный инкубатор. Здесь этих моллюсков разводят веками и совсем не считают дорогим деликатесом. Устрицы в Бретани как картошка в России. Много и дешево.
Столица Бретани — город Ренн. Но дешевле обойдется билет до Нанта. 13-часовой вояж с пересадкой в Париже обойдется в 14960 рублей. Из аэропорта до центра Нанта можно добраться на такси за 2500 рублей, или на шаттле, который ходит каждые 20 минут и стоит 550 рублей.
Подробнее о том, где же найти самые вкусные и дешевые устрицы, — в программе «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
Поезда на остров не ходят, вплавь добраться можно только из местечка Ванино, что в Хабаровском крае. Зато самолеты до Южно-Сахалинска вылетают из столицы ежедневно. Самый дешевый билет на прямой рейс Москва — Южно-Сахалинск и обратно обойдется в 22 тысячи рублей. Пешком весь остров не обойти, на автобусе не объехать, поэтом придется взять машину.
Французский полуостров Бретань — настоящий устричный инкубатор. Здесь этих моллюсков разводят веками и совсем не считают дорогим деликатесом. Устрицы в Бретани как картошка в России. Много и дешево.
Столица Бретани — город Ренн. Но дешевле обойдется билет до Нанта. 13-часовой вояж с пересадкой в Париже обойдется в 14960 рублей. Из аэропорта до центра Нанта можно добраться на такси за 2500 рублей, или на шаттле, который ходит каждые 20 минут и стоит 550 рублей.
Подробнее о том, где же найти самые вкусные и дешевые устрицы, — в программе «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
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